Kayak merkezinin güvenliği JAK timlerine emanet

Abalı Kayak Merkezi, Akdamar Adası ve Kilisesi, kaleleri, kedisi ve Türkiye'nin en büyük gölüyle kültür ve inanç turizminin önemli destinasyonları arasında yer alan Van'ın kış turizminde de öne çıkmasını sağlıyor.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerinde yer alan merkez, her yıl kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Özellikle hafta sonlarında yoğunluğun katlanarak arttığı merkezde, insanların huzurlu ortamda vakit geçirmesi ve güvenle kayak yapabilmesi 5 kişilik JAK timi görevini sürdürüyor.

Merkezde 7 gün 24 saat görev başında olan tim, tam donanımlı kar ve arazi araçları ve ekipmanıyla, yaralanma, kaybolma, telesiyejde ve arazide mahsur kalma gibi olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede zorlu arazi koşullarında görevlerini yerine getiren JAK timi, tecrübelerini pekiştirmek ve hareket kabiliyetini artırmak için sürekli tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Telesiyejde mahsur kalanları kurtardılar

Merkezde yapılan tatbikatta, senaryo gereği kayak merkezinin ikinci etap pistinde düşerek yaralanan kayaksever, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine kar motorlarıyla olay yerine ulaşan JAK timi, ilk müdahalenin ardından sedyeye aldıkları yaralıyı, sağlık ekiplerine teslim etti.

Başka bir senaryoda ise kayak merkezindeki telesiyejde mahsur kalan 2 kayakçıya, JAK timleri anında müdahale etti.

Kar motosikletiyle bölgeye ulaşan ekip, halat yardımıyla telesiyeje çıkarak 30 metre yüksekte mahsur kalan kayakçıları güvenle piste indirdi.

"İnsansız hava araçlarından etkin yararlanıyoruz"

Tim komutanı Jandarma Üsteğmen Seyfettin Şahin, her türlü doğa ve insan kaynaklı afetler ile kaybolma ve kaza olaylarında arama kurtarma faaliyeti icra ettiklerini söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Birlik Komutanlığı personeli olarak Abalı Kayak Merkezi'nde 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirten Şahin, "Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek milli teknolojilerimizi arama kurtarma birliğimizin envanterinde bulundurmaya özen gösteriyoruz. Burada sedyeli kar motosikletini, dağcılık ekipmanlarını ve ilk yardım malzemelerini etkin kullanıyoruz. Arama kurtarma çalışmalarımızı görevin ihtiyaç ve niteliğine göre arama kurtarma ve kadavra köpeklerimizle destekliyoruz. Ayrıca insansız hava araçlarından etkin yararlanıyoruz." dedi.

Vatandaşların güven ve huzur içinde kayak yapmaları için sürekli tatbikatlar düzenlediklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Kayak merkezinde kaza sonucu yaralanma, pist dışına çıkmak suretiyle kaybolma ve telesiyej arızalanması olaylarına karşı müdahalede bulunuyoruz. Yaralanmalarda ihbarı alır almaz sedyeli kar motosikletiyle olay yerine intikal edip, ilk yardım tecrübesi olan personelimizin yardımıyla yaralılarımızın sağlık kuruluşuna sevkini sağlıyoruz. Kaybolma olaylarında ise vatandaşımızın en son görüldüğü koordinatlara hızlıca intikal ederek çeşitli hastalık ve hipodermiyle yakalanmadan güvenli bölgeye tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Burada AFAD, 122 Acil Sağlık ekipleriyle müşterek tatbikatlar yapıyoruz. Amacımız olası ihbarlara karşı koordinasyonumuzu sağlamak."