Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaçam ilçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Soğukçam Mahallesi'nde, 3 kişi ile aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında kavga çıktı.

Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kavgaya karışan 11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince, sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150'şer liradan toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.