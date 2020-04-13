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Kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafe cezası
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'un Alaçam ilçesinde kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan toplamda 34 bin 650 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaçam ilçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Soğukçam Mahallesi'nde, 3 kişi ile aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında kavga çıktı.
Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kavgaya karışan 11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince, sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150'şer liradan toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: sosyal mesafe kavga ceza kesildiSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:23
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