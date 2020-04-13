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Denizli'de tarihi eser kaçakçısına suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki sikkeleri jandarma ekiplerine satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Goncalı Mahallesi'nde ikamet eden Ö.D'nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgiye ulaştı.
Jandarma ekipleri, fiziki takibe aldıkları şüpheliyle alıcı gibi davranarak temas kurdu.
Ö.D, elindeki Roma dönemine ait olduğu belirtilen 190 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: tarihi eser suçüstü kaçakçıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 19:49
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