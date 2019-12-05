Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca 2013 yılında C.Ö. ve E.Ö. ile Ş.S. ve K.S. arasında yaşanan tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda açılan kamu davası, 11. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmamasının yanı sıra tehdit ve hakaret suçunu işlediklerine yönelik somut delil bulunmaması nedeniyle sanıkların bu suçlardan beraatine karar veren mahkeme, C.Ö'nün Ş.S'ye yönelik eylemleri nedeniyle açılan kamu davasının da düşmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, K.S'ye, TCK'ye göre "saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler" kapsamında silahtan sayılan demir tabildot tepsisi ile vuran E.Ö'ye basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis, K.S'ye ise yaralama suçunun yine silahtan sayılan demir sandalye kullanılarak işlenmesi nedeniyle 2 bin 240 lira adli para cezası verdi.

Ş.S. de yaralamanın silahtan sayılan çatal kullanarak işlenmesi nedeniyle 180 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklardan K.S. ve Ş.S. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: AA