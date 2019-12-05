Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in aracı, sulama kanalında bulundu. Keşan'da yaşayan avukat, önceki akşam İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek aracıyla evden ayrıldı.

Taşdelen'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Avukata ait bir silah kılıfı bulundu

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasındaki sulama kanalında Taşdelen'in aracını buldu. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen bulunamadı.

Bunun üzerine bölgeye gelen Edirne AFAD ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, kanalda arama çalışması başlattı.

[Avukat Hakan Çağıl Taşdelen / Fotoğraf: TRT Haber]

Havanın kararmasıyla dalgıçlar çalışmalarına ara verirken, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalın boşaltılmasına başlandı.

Bu arada jandarma ekipleri de bölgedeki tarama faaliyetlerine devam etti. Yapılan çalışmalar sonucu, avukata ait bir silah kılıfı bulundu.

Sabahın ilk ışıkları ile arama çalışmaları yeniden başladı. Taşdelen'in yakınları ise endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Keşan ilçesinde 2015 yılında avukatlık bürosu açan Taşdelen'in evli olduğu öğrenildi.

Haber: Altuğ Acer