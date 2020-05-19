Haber Giriş: Kaynak: AA
Kato Dağı'ndaki Mehmetçikten 19 Mayıs mesajı
Terörden temizlenen dağlarda vatan nöbetine devam eden güvenlik güçleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Şırnak Beytüşşebap'taki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı İstiklal Mücadelesi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj gönderdi.
Terörden temizlenen dağlarda vatan nöbeti tutan güvenlik güçleri mesajlarında, gece gündüz demeden görevlerini layıkıyla yapmakta olduklarını söyleyerek, tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladıklarını belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Beytüşşebap ilçesinde görevli polis memurları ve bekçiler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Etiketler: mehmetçikten 19 mayıs mesajı kato dağıSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:51
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