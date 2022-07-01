Kastamonu'daki sel felaketi Göktürk-1 Uydusu'nda
Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen fotoğrafların hasar tespit çalışmalarında kullanılması için paylaşıldığı bilgisi verildi.
Paylaşımda, "Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" denildi.
Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı.#MSB pic.twitter.com/f6nc6xpjiF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2022
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