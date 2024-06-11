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Türkiye
DHA 11.06.2024 00:57

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrilerek yan yattı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, Tosya-Ilgaz arası D-100 Karayolu Yuvasaray mevkisinde meydana geldi.

Gümüşhane'den İstanbul istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Yol kenarındaki yön levhalarına çarpan otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi şoför olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 7’si Ilgaz Devlet Hastanesine, 3 kişi de Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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