Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Kaza, Tosya-Ilgaz arası D-100 Karayolu Yuvasaray mevkisinde meydana geldi.

Gümüşhane'den İstanbul istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Yol kenarındaki yön levhalarına çarpan otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi şoför olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 7’si Ilgaz Devlet Hastanesine, 3 kişi de Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.