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Türkiye
AA 10.06.2024 23:58

Mehmetçik'ten Kosovalı çocuklara oyun parkı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneyindeki Dragaş Belediyesi'nde bulunan Fetah Süleymani İlköğretim Okuluna oyun parkı kuruldu.

Mehmetçik'ten Kosovalı çocuklara oyun parkı

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel, Dragaş Belediye Başkan Yardımcısı Resul Fetahu’nun yanı sıra yerel ve ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileriyle öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosova’nın geleceğini inşa edecek çocuklara yapılan bu yardımın çok değerli olduğunu söyledi.

Projenin tamamlanmasında emeği geçen Türk Silahlı Kuvvetlerine ve diğer kurumlara teşekkürlerini ileten Angılı, "Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte nasıl Kosova’nın yanında yer aldıysa bugün ve gelecekte de yanında yer almaya devam edecek" dedi.

Mehmetçik'ten Kosovalı çocuklara oyun parkı

"Çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz"

Türk Temsil Heyet Başkanı Karamürsel de Kosova’da çeşitli alanlarda yaptıkları projeler arasında çocuklara yönelik olanların önemine işaret ederek, "Temsil Heyet Başkanlığı olarak 25 yıllık sürede Kosova genelinde 370 projeyi çeşitli alanlarda hayata geçirdik ve bundan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fetahu, çeşitli projelerle vatandaşların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan ve Dragaş Belediyesini sürekli destekleyen dost Türkiye Cumhuriyeti kurumlarıyla verimli işbirliğinin bir adımını daha atmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getirdi.

Mehmetçik'ten Kosovalı çocuklara oyun parkı

Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları ve dans gösterisi sundu.

Tören, Fetah Süleymani İlköğretim Okulu oyun parkının açılış kurdelesinin kesilmesi ardından sona erdi.

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Kosova Mehmetçik NATO
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