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Türkiye
AA 29.02.2024 03:49

Kastamonu'da tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açan şüpheli, 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Kastamonu'da tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli yakınlarının bulunduğu apartmana gitti.

Burada yakınlarıyla tartışmaya başlayan şüpheli yanında getirdiği tüfekle, gürültüyü duyarak dairelerinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye ateş açtı.

Seyfettin H. ve Doğan A, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar da kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Seyfettin H, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

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