Kastamonu'da oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

İnebolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Yusuf Kamış okul çıkışı evinin bulunduğu Yunus köyüne gitti. Köy meydanında arkadaşlarıyla oyun oynayan Kamış, bir süre sonra fenalık geçirip yere düştü.

Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine köye 112 Acil Servis çağrıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Yusuf Kamış'ı İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Lise öğrencisi, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Kamış'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.