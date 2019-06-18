Kastamonu'da Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde polis ekiplerinin de desteğiyle şüphelileri yakaladı. İfadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi hakkında ise adlı kontrol kararı verildi.
9 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber