Türkiye
Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi
19 Haziran 2019 Çarşamba 02:24 - Son Güncelleme 19 Haziran 2019 Çarşamba 02:52
Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla riskli ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Elazığ'ın Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar riskli ilan edilirken söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesi gereğince verildi.
Kaynak: AA
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