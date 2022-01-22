Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Taşköprü ilçesinde FETÖ'nün Finansmanı ve Yeniden Yapılanmasını Önlemek" amacıyla başlatılan operasyonlar kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'sinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Altısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki kişinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesinde geçen hafta düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyale el konulmuş, ilçede bulunan 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon sırasında ilçede bulunmayan M.G. ise Antalya'da yakalanmıştı.