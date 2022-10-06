Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 22:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi
[Fotograf: AA]
Kastamonu İnebolu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 15 kişi hastaneye başvurdu.
İlçeye bağlı Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi.
Bir süre sonra 15 davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
Düğün yemeğinden 100 davetlinin yediği öğrenildi.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Kastamonu
Son Haberler
- 23:18
- 23:15
- 23:10
- 23:05
- 22:52
Sıradaki Haber
İstanbul Valiliği uyardı: Rüzgar ve fırtınaya dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz