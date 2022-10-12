Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 400 bin liralık altın çalan şüpheli yakalandı
Kastamonu'da bir evden yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi'nde bir ikametten altın ve ziynet eşyası çalındığı yönündeki ihbarın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
Zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık 400 bin liralık külçe ve 2 çeyrek altın ile 3 bin 850 dolar ele geçirildi.
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