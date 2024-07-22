Kastamonu ve Karabük'te yangın

Kastamonu'nun Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbar üzerine, olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, ormanlık alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'te yangın

Karabük'ün Zopran köyü mevkiinde, saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanların fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Karadan 8 arasöz, 4 su tankeri ve 65 personelle yangına müdahale edilirken, 2’si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olmak üzere 3 helikopter de havadan çalışmalara destek veriyor.