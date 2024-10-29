Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2024 15:47

Kaş'ta 101 paraşütçü gökyüzünde bayrak açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karada, denizde ve gökyüzünde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Kaş Limanı açıklarında 101 teknenin yer aldığı korteje, Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Kaş'ta 101 paraşütçü gökyüzünde bayrak açtı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, çeşitli programlarla devam etti. Türk bayraklarıyla süslenen 101 tekne, Marina'dan hareket ederek, Kaş Limanı açıklarına geldi.

Marşlar eşliğinde ilerleyen teknelerle gerçekleştirilen kortej, Cumhuriyet Meydanı açıklarında son buldu. Sahil Güvenlik botu da kortejde teknelere eşlik etti.

Kaş'ta 101 paraşütçü gökyüzünde bayrak açtı

Etkinlikler kapsamında 101 sporcu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Kaş Limanı bölgesinde paraşütleriyle uçarak, 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Kaş'ta 101 paraşütçü gökyüzünde bayrak açtı

Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar akşam da devam edecek.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya
Sıradaki Haber
Sürücü fenalaştı, geri kayan otomobil yayaya çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:46
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını engelledi
16:44
McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi
16:41
İstanbul Boğazı'nda vapur seferleri normale döndü
16:41
Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine suikast iması
16:50
İlk 'GÖKBEY' Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim ediliyor
16:48
Trabzon'da denizaltı ve sahil güvenlik botu ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
'Göklerin beyi' göreve hazır
'Göklerin beyi' göreve hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ