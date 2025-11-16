Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
Türkiye
AA 16.11.2025 15:29

Kartepe Teleferiği'nde bakım çalışması yapılacak

Kocaeli'deki Kartepe Teleferik, kış sezonu öncesinde yapılacak genel bakım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 14 gün süreyle hizmet dışı olacak.

Kartepe Teleferiği'nde bakım çalışması yapılacak
[Fotograf: AA]

Ziyaretçilerini Derbent'ten 1423 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkaran Kartepe Teleferiği, ziyaretçilerine aynı anda göl, dağ ve deniz manzarasını bir arada sunuyor.

Cam duvarlı geniş kabinleriyle yolcularına 360 derecelik görüş açısı sunan teleferik sistemi, 17-30 Kasım tarihlerinde bakım faaliyetleri dolayısıyla kapalı olacak.

Vatandaşların güvenliği ve konforunun artırılmasına yönelik kapsamlı, rutin bakım çalışmaları, bu süreçte yapılacak. Teleferik, bakım sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Aralık'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Kocaeli Turizm
Şanlıurfa'da inşaatta çökme
