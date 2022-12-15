Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Kartal'da, kamyonetin yokuştan inerken bir evin duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ercan Kömürsüzoğlu idaresindeki kamyonet, Yakacık Yeni Mahalle Nurlu Sokak'ta yokuştan inerken bir evin duvarına çarptıktan sonra durdu.
Kazada, sürücü Kömürsüzoğlu ile yanındaki Bilal Kaygısız yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp sağlık personeline teslim edilen 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet ve evin duvarında hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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