Kağızman ilçesine bağlı Çengilli köyünde buluna Deniz Gölü'nde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine köy sakinleri durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbar edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler gölden numuneler alarak, incelenmek üzere ilgili kurumlara gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

Kağızman Avcılar ve Atıcılar Başkanı Ergül Aras, göldeki toplu balık ölümlerinin birkaç günden beri sürdüğünü söyledi.

Aras, köylülerin ihbarıyla göle geldiklerini anlatarak, "İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaatta bulunduk, sağ olsunlar Kars'tan su ürünleri mühendisleri gelmiş incelemelerde bulunuyorlar. Bu gölde bu zaman kadar böyle bir olay yaşanmamıştı, sonucu yapılan tetkiklerle öğreneceğiz." dedi.