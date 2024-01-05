Puslu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.01.2024 08:47

Kars'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.

Valilikten açıklama

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinin Karakurt mevkisinde saat 07:45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişinin vefat ettiği, 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralıların Sarıkamış Devlet Hastanesi"ne sevk edilerek tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Kars Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli 7 ilde KAFES-29 Operasyonu: 61 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
09:58
Servis minibüsünü kaçıran zanlı yakalandı
09:54
New York Belediyesinden düzensiz göçmenleri kente taşıyan şirketlere 708 milyon dolarlık dava
09:59
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:30
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı
09:53
Almanya'da çiftçiler Ekonomi Bakanı Habeck'in feribottan inmesine izin vermedi
Kayseri'ye Çanakkale Savaşı müzesi açılıyor
Kayseri'ye Çanakkale Savaşı müzesi açılıyor
FOTO FOKUS
Kars'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
Kars'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ