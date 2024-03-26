Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.03.2024 23:26

Kars'ta kar nedeniyle 58 köy yolu kapandı, mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı, yolda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı.

Kars'ta kar nedeniyle 58 köy yolu kapandı, mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle merkezde 7, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 11, Digor'da 7, Kağızman'da 12, Susuz'da 9, Sarıkamış'ta ise 9 köy yolu ulaşma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle Digor ilçesinde araçlar mahsur kaldı. Yemençayır ve Oyuklu grup köy yollarında 15 araç yolda kaldı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince mahsur kalan araç ve vatandaşlar kurtarıldı.

ETİKETLER
Kars Kar Yağışı Hava Durumu
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon konusunda programlarımızı hayata geçiriyoruz
23:42
ABD'de geminin köprüye çarpması sonucu nehre düşenlerden 2'si kurtarıldı
23:40
Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
23:35
Ürdün: Filistinlileri topraklarından tehcir edecek her türlü planı reddediyoruz
23:35
Murat Kurum: Bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar
23:33
İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz
İsrail ordusu Gazze'nin Refah kentine saldırdı
İsrail ordusu Gazze'nin Refah kentine saldırdı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ