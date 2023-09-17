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Türkiye
AA 17.09.2023 05:52

Kars'ta dolunun vurduğu silajlık mısırda hasat başladı

Kars'ın Akyaka ilçesinde kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

Kars'ta dolunun vurduğu silajlık mısırda hasat başladı
[Fotograf: AA]

Verimli topraklara sahip Akyaka ilçesinde, haziran ayında ceviz büyüklüğünde etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, silajlık mısırda da rekoltede yaşanan düşüş çiftçileri üzdü.

Yaz boyunca büyük emeklerle yetiştirilen ve boyları yaklaşık iki metreyi aşan yem bitkisinin hasadı, traktörlerle yapılıyor. Hasat yapan çiftçiler dolu yağışının dönümde 2 ton zarar oluşturduğunu ifade ediyor.

Çiftçilerden Burhan Erkılıç, nisan ayında ektikleri silajlık mısırın hasadına hüzünlü başladıklarını söyledi.

Sezon boyunca büyük emeklerle ektikleri mısırların dolu yağışından olumsuz etkilendiğini ifade eden Erkılıç, "Mayıs ayı gibi çapasını yapıyoruz, haziran ve temmuz aylarında da sulamasını yapıyoruz, eylül ayı gibi de hasada başlıyoruz. Haziranda etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi, silajlık mısırda bu durumdan olumsuz etkilendi. Başladığımız hasatta silajlık mısırın dönümünde neredeyse 2 ton zarar ettik." diye konuştu.

Erkılıç, yağıştan sonra yetkililerin bölgede inceleme yaptığını ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını sözlerine ekledi.

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