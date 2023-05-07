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Türkiye
AA 07.05.2023 17:12

Kars'ta çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Bozat köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü.

Kars'ta çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü
[Fotograf: AA]

Necat Aslan'a ait evin çatısında çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Reşat ve Abdullah Aslan ile Nizamettin ve Ziyattin Sadiy'e ait ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatte yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Yangında, 5 ev, bu evlere ait ahır ve samanlıklar ile buralardaki arpa, buğday ve samanlar kullanılmaz hale geldi.

"Kendimiz hortumlarla müdahale ettik ama başa çıkamadık"

Köyün sakinlerinden Ömer Üzüm, yangının bir anda evleri sardığını söyleyerek, "Yangın çıkar çıkmaz kendimiz hortumlarla müdahale ettik ama başa çıkamadık, duman olunca uzaklaştık. Hayvanları kurtardık ama evler, ahırlar, samanlıklar, arpa, buğday kullanılmaz hale geldi" dedi.

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