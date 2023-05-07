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Türkiye
AA 07.05.2023 16:02

AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne giriş yapmaya başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Saat 16.00'daki miting için Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu.

Türkiye haritası sahne konseptiyle hazırlanan platformda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yanı sıra "Türkiye sana emanet" ve "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" yazısı, yerli ve milli otomobil, gemi, tren, uçak ve hizmetlerinden bazılarının görselleri ile dev ekranlar bulunuyor.

Özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat izleyebileceği şekilde tasarlandı. Teknik sistemin sorunsuz çalışması için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapması beklenen Atatürk Havalimanı'na saat 11.00 itibarıyla vatandaşlar, 15 farklı noktadan giriş yapmaya başladı.

Güvenlik noktalarından geçerek alana giren ve ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamaları bulunan bazı vatandaşların yanında çocuklarının da olduğu görüldü. Bir grup vatandaş da alanda topluca namaz kıldı.

Sahneden seslendirilen şarkılara eşlik ederek eğlenen kimi vatandaşların da pankart ve döviz açtıkları görüldü. Alanın birçok noktasına su bırakılırken, mobil büfelerden vatandaşlara ikramlar yapılıyor. Alanda görevliler tarafından katılımcılara Türk bayrağı, AK Parti bayrağı ve şapka dağıtılıyor.

Millet Bahçesi ve çevresinde 12 bin 600 personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 15 ayrı noktada otopark hizmeti veriliyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekliyor.

Alana, vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu, engelli dostu teknik imkanlar planlandı.

Ulusal ve uluslararası basının ilgi gösterdiği miting için alanda, basın ve medya kuruluşları için de 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare genişliğinde iki katlı platform oluşturuldu. Basın mensupları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanda yayın yapmaya başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca yayınlanan Büyük İstanbul Mitingi'ne erişim için ulaşım rehberinde, İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen noktalardan toplamda 10 bin otobüsün alana hareket edeceği belirtildi.

Ayrıca, Marmaray'a (Yeşilyurt/Yeşilköy durağı) entegre ücretsiz ring seferleri yapılacağı, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda da ek seferler düzenleneceği bildirildi. ​​​​​​​

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AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
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