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Kars'ın Karabağ köyündeki karantina sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması kaldırıldı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karabağ köyünde, 3 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı ifade edildi.
Etiketler: koronavirüs kars koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:40
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