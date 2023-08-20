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Türkiye
DHA 20.08.2023 13:27

Karşı şeride geçen otomobil iki araca çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Karşı şeride geçen otomobil iki araca çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Dün akşam saatlerinde, Milas ilçesinden Bodrum yönüne giden Ercan Gülen'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, karşı şeride geçti, Hüseyin Acar yönetimindeki kamyonet ile İlker Sakallı yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 60 metreden yuvarlandı.

Kamyonet devrilirken, diğer otomobil ise refüje çıktı. Kazada, otomobillerde bulunan Sermin Gülen ve İsmail Behemoğlu yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlardaki Elif Naz Gülen, Melih Akyol, Günnur Acar ve Kenan Çandır yaralandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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