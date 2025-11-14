Karşı şeride geçen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Alınan bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücünün, önündeki araçlara çarpmamak için manevra yaptığı minibüs, refüje çıkarak yolun karşı şeridine geçti. Bu sırada yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan bir vatandaş, üzerine doğru gelen minibüsü son anda fark ederek geri çekildi. Yayanın faciadan kıl payı kurtulduğu o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karşı şeritte ilerleyişini sürdüren minibüs, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.