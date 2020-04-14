Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ve Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bazı köylerin, baraj projeleri nedeniyle taşınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Köyü sakinleri, Karakurt Barajı Projesi nedeniyle belirlenen yerlere nakledilecek ve yerleştirilecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale, Irmakyanı, Meşecik ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşların da Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle belirlenen yerlere nakli ve yerleştirilmesi sağlanacak.