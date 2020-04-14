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Kars ve Artvin baraj projeleri nedeniyle bazı köyler taşınacak
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 köyde yaşayanların, baraj projeleri nedeniyle belirlenen yerlere nakledilmesi ve yerleşimlerinin sağlanması kararlaştırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ve Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bazı köylerin, baraj projeleri nedeniyle taşınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Köyü sakinleri, Karakurt Barajı Projesi nedeniyle belirlenen yerlere nakledilecek ve yerleştirilecek.
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale, Irmakyanı, Meşecik ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşların da Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle belirlenen yerlere nakli ve yerleştirilmesi sağlanacak.
Etiketler: köy Kars baraj projeleri artvinSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:23
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