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Türkiye
İHA 29.05.2024 03:26

Karlı dağların doğası mest etti: Görüntüler Alpler ve Himalayalar'ı aratmadı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan doğasever Ahmet Güldal'ın, kışın hiç bitmediği Cennet ve Cehennem Vadisi'nde yaptığı 1 buçuk saatlik çekimi hızlandırarak 38 saniyeye getirmesiyle ortaya çıkardığı görüntüler, adeta Alpler ve Himalaya Dağları'nı aratmazken, görenleri kendine hayran bıraktı.

Karlı dağların doğası mest etti: Görüntüler Alpler ve Himalayalar'ı aratmadı
[Fotograf: İHA]

Hakkâri ve Yüksekova arasındaki Uluduruk Dağları'nda yer alan buzul dağları olan Cennet ve Cehennem Vadisi yaşadığı iki mevsimle yaklaşık 20 bin yıllık buzulları barındırıyor. Hakkari’nin ve ilçelerinin en güzel yerlerini gezerek tanıtımını yapan doğasever Güldal, bu hafta ise rotayı Cennet ve Cehennem Vadisi'ne çevirdi.

Karlı dağların doğası mest etti: Görüntüler Alpler ve Himalayalar'ı aratmadı

Haziran ayına sayılı günler kala hala Cennet ve Cehennem Vadisi'nde 4 metrelik kar kütleleri görenleri şaşırtırken doğasever Güldal, sabit kurduğu telefonuyla bölgenin zorlu karlı dağlarını, sis ve bulutlarının görsel şölenini, yaptığı 1 buçuk saatlik çekimine kaydetti. Hızlandırılarak 38 saniyeye indirilen görüntüler adeta Alpler ve Himalaya Dağları'nı aratmazken, görenleri ise mest etti.

Karlı dağların doğası mest etti: Görüntüler Alpler ve Himalayalar'ı aratmadı

"Cennet ve Cehennem Vadisi'ndeki görüntüler kesinlikle Alpler'i aratmıyor"

"Cennet ve Cehennem Vadisi'ndeki görüntüler kesinlikle Alpler'i aratmıyor", diyen doğasever Ahmet Güldal, “Bu hafta rotamız buzullar, yani Cennet ve Cehennem Vadisi oldu. Orada yürüyüş yaptık ve hava şartlarının çok zor olduğunu biliyorduk. Orada gerçekten muazzam bir atmosfer ile karşılaştık. Hemen hemen doğanın tüm renkleri orada mevcut ve o görsel şölen inanılmaz diyebilirim. Bölgede telefonumu sabit bırakarak ve orada tüm anı saatler içerinde çektim ve saniyelere indirdim ama inanılmaz bir doğa atmosferi çıktı. Alpler’i asla aratmayacak şekilde. Biz de o anlara şahit olduk ve yaşadık. İnan bu güzellikleri başka bir yerde yaşamazsınız. Düşün hala metrelerce kar yığınları duruyor. Başka ülkeye gidip bunu görmeye gerek yok, gelip Hakkâri’de yaşayın” dedi. 

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