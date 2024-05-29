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Türkiye
İHA 29.05.2024 00:47

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonları: 28 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonları: 28 şüpheli tutuklandı

Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 165 olaya müdahale edildi.

201 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında hakkında yakalama emri bulunan 14 şüpheli yakalandı. 9 şüpheli cezaevine teslim edildi, 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler, 3 tabanca ile 20 mermi, 2 tüfek ile 5 fişek, 6 hassas terazi, 79 bin 658,50 TL para ele geçirildi. 

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