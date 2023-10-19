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Türkiye
AA 19.10.2023 09:31

Karısını öldüren sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu verildi

Denizli'de 18 yaşındaki karısı Elif Irmak'ı 'gaipten sesler duyduğu için öldürdüğünü' iddia eden ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen kocanın, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirlendi.

Karısını öldüren sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu verildi

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda, eşi Elif Irmak (18) ile 'kürtaj yaptırdığı' iddiasıyla tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı.

Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hamile olmadığı anlaşılan Elif Irmak’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Emre Irmak hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşini kasten öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"Gaipten sesler duydum"

Sanık, geçen Temmuz ayındaki görülen davanın ikinci duruşmasında, "Gaipten sesler duydum. Tartışma çıkar düşüncesiyle, mutfaktan aldığım bıçağı belime soktum. Saçından ve kolundan tutup sürükledim. 100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var, O'nu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum" şeklinde ifade verdi.

Akıl sağlığı yerinde çıktı

Mahkeme heyeti, sanık Irmak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Mahkemenin Eylül ayında görülen üçüncü duruşmasında ise Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık hakkında hekimlerin tanı koyamadığı, bu nedenle 1 ay gözetim altında tutulması gerektiğini bildiren ön rapor okundu.

1 Eylül'de hastaneye yatırılan sanığa ilişkin ön raporda, yatarak tedavi edildiği, hakkında rapor düzenlenebilmesi için 3 hafta ek gözlem süresine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Sanık hakkında verilen ek gözlem süresinin dolmasının ardından hastanenin hazırladığı rapor tamamlandı. Sağlık kurulu, eşini 'gaipten sesler duydum' diyerek öldüren cinayet zanlısının 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna karar verdi. "Olay ile sanığın ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı ceza sorumluluğu tamdır" şeklinde oy birliğiyle karar verilen raporun ardından, 14 Kasım’da görülecek duruşmada sanık hakkında kararın açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

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