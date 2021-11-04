Çekmeköy’de 19 Ekim 2020 tarihinde kargosunun geç gelmesi nedeniyle tartıştığı kurye Mehmet Ali İbin’i yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Tayfun Şahin’in, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin getirildi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Savunma yapan sanık Şahin, yaşanan olay için üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek "Bu yaşanan olay herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Ben bir tepki gösterdim, inkar etmiyorum. Ben maktulü sadece üzerime gelince itekledim, vurmuş değilim. Aracın şoförüne ve maktule ‘Sizi şikayet edeceğim’ dedim. Maktul yere düşünce aracın sürücüsü maktul için ‘Epilepsi hastasıdır, sara krizi geçiriyor’ dedi. Yanımdaki şadırvandan avucumla su taşıyıp maktulün yüzüne serptim" dedi.

"Maktulün ailesine de hak veriyorum, ben de üzgünüm"

Mehmet Ali İbin’i ambulans geç kalır diye kucağına alarak arabaya bindirdiğini ve hastaneye götürdüğünü öne süren sanık Şahin şunları söyledi:

"Ben 28 yaşında bir gencim. Böyle bir olay olduğu için gerçekten çok üzgünüm. Ben kötü bir insan değilim. Ben de kuryelik yapıyorum, ben de çiğ köfte dağıtıyorum. Maktulün ailesine de hak veriyorum, ben de üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tayfun Şahin'i önce "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın geçmişini, yargılama üzerindeki davranışlarını, cezanın sanığın üzerindeki etkilerini dikkate alan heyet cezada indirim yaparak sanık Şahin'i 8 yıl 4 ay hapse çarptırdı. Sanık Şahin’in tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

Karara muhalefet şerhi kondu

Mahkeme üyelerinden bir hakim ise karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde söz konusu olayda ilk haksız hareketin maktul ya da sanıktan geldiği konusunda kesin bir saptama olmadığı belirtilerek cezada haksız tahrik indirimi yapılması gerektiği aktarıldı.