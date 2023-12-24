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Türkiye
AA 24.12.2023 18:21

Karda mahsur kalan otomobile minibüs ve otomobil çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

Kars'ta, Hanlar Geçidi'nde tipi nedeniyle yolda biriken kar kütlesinde mahsur kalan otomobile arkadan gelen minibüs ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 17 kişi yaralandı.

Karda mahsur kalan otomobile minibüs ve otomobil çarptı: 1 ölü, 17 yaralı
[Fotograf: AA]

Yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle, Kars-Digor kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkiinde, 2 otomobil ile 1 yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i bebek, 1'i ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si ambulansla, 6'sı kendi imkanlarıyla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Digor istikametinde yol trafiğe kapatıldı

Görüş mesafesinin çok az olduğu bölgede, kaza nedeniyle yol, Digor istikametinde trafiğe kapatıldı.

Kazada araçlarda bulunan ve yara almayanlar, yakınlarda bulunan evlere sığındı, daha sonra servislerle şehir merkezine taşındı.

Kazanın, tipi nedeniyle yolda biriken kar kütlesinde mahsur kalan otomobile arkadan gelen minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat Ali Özyümlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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