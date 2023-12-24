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Türkiye
AA 24.12.2023 17:03

Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

Bayburt-Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı.

Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
[Fotograf: AA]

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi mevkisinde iki yönlü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki araçlar Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

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