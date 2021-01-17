Kocaeli’nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe mevkiinde bir tırın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, tırın çekilmesi için çekici çağırdı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle sürücüler de araçlarında bekledi.

Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

