Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 10:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karda kayan tır yolu ulaşıma kapattı
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu’nun İzmit geçişinde karla kaplı yolda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri tırı yoldan çekmek için çalışma başlattı.
Kocaeli’nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe mevkiinde bir tırın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, tırın çekilmesi için çekici çağırdı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle sürücüler de araçlarında bekledi.
Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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