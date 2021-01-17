Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, tescillenen alanlara ait koordinat ile parsel bilgileri yer aldı.

İlana göre, Gümüşhane'nin Akçakale köyü sınırlarındaki Akçakale Mağarası "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en büyük mağaralarından

Gümüşhane'nin doğusunda ve şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Akçakale Mağarası, yaklaşık 19 bin metrekarelik iç alana sahip.

40 metreden yüksek tavanıyla Türkiye'nin en büyük mağaralarından biri olan Akçakale Mağarasında, sarkıt, dikit, mağara incisi, mağara çiçeği, flama, duvar travertenler gibi eşsiz güzellikte damlataşları bazı kesimlerde önemli yoğunluklara ulaşıyor.