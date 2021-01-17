Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 13, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 271 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 400 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya'da 21 kişiye para cezası kesildi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde salgın tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, maske kullanma kurallarını ihlal eden 3 ve sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiye para cezası uygulandı.