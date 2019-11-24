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Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam öldü24 Kasım 2019 Pazar 00:28 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 00:32
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler, yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde gördü.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: kayseri karbonmonoksit gazı zehirlenme kocasinan