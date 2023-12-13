Karaya oturan geminin ölen mürettebatı kimsesizler mezarlığına defnedildi

Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışların etkisiyle limanda sürüklenmeye başlayan 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durabildi.

Karaya oturan geminin 13 mürettebatı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Mürettebat, öğretmenevine yerleştirildi. 24 Kasım'da Kendisinden haber alamayan arkadaşları odasına bakmaya gittiklerinde Ukrayna uyruklu Khalimonchuk Ihor'u hareketsiz halde buldu.

İhbar ile gelen sağlık ekipleri Ihor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlenen Ihor'un cenazesinin teslim alınması için Ukrayna Konsolosluğu'na bilgi verildi.

Konsolosluk cevap vermedi

Cenazenin alımı için yazılan yazıya konsolosluğun 15 günlük yasal süre içerisinde cevap vermediği öğrenilirken, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ve kaymakamlığın talimatıyla Ukraynalı denizcinin cenazesi, belediye tarafından Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne bugün ikindi vakti defnedildi.