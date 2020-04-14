Konya'nın metropol ilçelerden Karatay Belediyesi, COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler ve çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

Virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek için billboardlara ilan hazırlayan belediye ekipleri, Konya yöresinin ağız yapısına uygun, mizahi yönüyle de tebessüm ettiren sözleri derledi.

"Ellerinizi gözelce yudunuz mu?"

Yerel şiveyle hazırlanan, koronavirüse karşı uyulması gereken kuralların hatırlatıldığı ve evde kalınması yönünde çağrıların yer aldığı ilanlar, ilçenin işlek noktalarındaki billboardlarda sergileniyor.

Billboardlara asılan; "Sokranıp durma, evden aralaşma", "Ellerinizi gözelce yudunuz mu", "Accık öte yanda dur" ve "Gorona vilan bi şiy itmez dime" ilanları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

[Fotoğraf: AA]

"Farkındalığın oluştuğuna inanıyorum"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya şivesinin, Anadolu'nun en önemli değerleri arasında olduğunu söyledi.

Kuşaktan kuşağa gelen şivenin bozulmadan gelecek nesillerde de görülebileceğini anlatan Kılca, "Konya şivesi, ülkemizin önemli kültür hazinelerinden birisi. Konya şivesi, kulağa çok hoş gelen, kendine has, ayrı bir tınısı olan ve Anadolu'nun öz Türkçesidir. Sağlık Bakanlığımızca koronavirüsten korunmak için ilan edilen 14 kuralı hatırlatmak ve bunu yaparken de farkındalık oluşturmak için eğlenceli bir dilde bu çalışmayı yaptık" dedi.

Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımızın evde kalmalarını ve tedbirlere uymalarını sağlamayı hedefliyoruz. Şehirdeki billboardlara girdi. Bu görselleri sosyal medya platformlarından da paylaşıyoruz. Olumlu tepkiler aldık, güzel karşılandı. Farkındalığın oluştuğuna inanıyorum. Vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara uyduğunu gözlemliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"İlanda yazılanları okuyunca gülmekten kendimi alamadım"

Vatandaşlardan Ali Tarakçıoğlu ise zaruri ihtiyaçlarının dışında sokağa çıkmadığını vurgulayarak, "Devletimizin aldığı tedbirlere uymak gerekiyor. Cadde ve sokaklardaki sakinlikten vatandaşların tedbirlere uyduğu görülüyor. Billboarddaki ilan dikkatimi çekti. Duyduğumuz ağız ve şiveyi panolarda görünce hoşuma gitti. Uyarılara kulak vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Belediye önündeki bankamatikten emekli maaşını çeken 57 yaşındaki Ahmet Dikici de kamunun, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşların da tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. İlanda yazılanları okuyunca gülmekten kendimi alamadım. İyi düşünmüşler. Hem kültürümüzü, şivemizi caddelerde, sokaklarda gördük hem de uyarıların insan ve toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğu hatırlatılıyor."