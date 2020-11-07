Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Karantinada olması gerekirken sokakta süt satarken yakalandı
Karabük’te koronavirüs vakası ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan Hakkı A., sokakta süt satarken yakalandı. Hakkı A’ya 3 bin 500 lira ceza kesilirken karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.
Karabük Valiliği Pandemi Denetim Ekibi, koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada olması gereken Hakkı A’nın bu kuralı ihlal ettiğini tespit etti.
Hakkı A., kentte koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü 5000 Evler Mahallesi’nde otomobiliyle süt satarken bulundu.
Hakkı A., gelen sağlık ekiplerine evde karantina süresinin 2. günü olduğunu, ancak koronavirüs hastası olmadığını öne sürerek, ’’Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var’’ dedi.
Sağlık ekiplerine ısrarla hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A’ya karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 500 lira ceza kesilirken, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 23:16
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