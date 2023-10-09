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Türkiye
AA 09.10.2023 09:36

Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangına havadan müdahale başladı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangına havadan müdahale başladı
[Fotograf: AA]

Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede gece gündüz çalışma yürüterek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Havadan uçak ve helikopterlerle yoğun müdahale edilen kanyondaki yangın, karadan da çok sayıda yangın söndürme personeli, iş makinesi ve arazözlere söndürülmeye çalışılıyor.

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan orman yangını, 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

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Burdur Orman Yangını
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