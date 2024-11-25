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Türkiye
AA 25.11.2024 22:52

Karaman'da tipide kalan 400'e yakın koyun telef oldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde tipide kalan sürüdeki yaklaşık 400 koyun donarak telef oldu.

Karaman'da tipide kalan 400'e yakın koyun telef oldu

İlçeye bağlı Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde yayladan dönen 900 koyunluk sürü aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Sürü çobanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemeleri üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan koyunlardan yaklaşık 400'ünün telef olduğu belirlendi.

Berendi köyünü ziyaret eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut'tan bilgi alarak, hayvan sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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