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Karadeniz'deki hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı15 Ocak 2020 Çarşamba 14:03 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:18
Balıkçılar rotasını İğneada'ya çevirdi, Karadeniz'de hamsinin bolluğu hem balıkçıları hem de vatandaşları şaşırttı.
İstanbul, Balıkesir, Samsun, Trabzon ve Sinop'tan denize açılan balıkçılar, rotasını İğneada'ya çevirdi, ağlar hamsi ile doldu.
Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayanlar, kasalar dolusu balığı limanda kamyonlara ve tırlara yüklüyor.
Balıkçılar son yıllarda ilk kez böyle bir bollukla karşılaştıklarını söylüyor.
Kaynak: TRT Haber
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