Türkiye

Karadeniz'deki hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:03 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:18

Balıkçılar rotasını İğneada'ya çevirdi, Karadeniz'de hamsinin bolluğu hem balıkçıları hem de vatandaşları şaşırttı.