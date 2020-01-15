Türkiye
Mardin'de 485 bin lira değerinde 225 telefon ele geçirildi15 Ocak 2020 Çarşamba 12:18 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:39
Mardin'de, kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri 485 bin lira olan 225 cep telefonu bulundu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mardin İl Jandarma Komutanlığının takibi sonucu Nusaybin ilçesinde kaçakçıklara operasyon yapıldı.
Operasyonda, kaçak yollardan Türkiye'ye getirilen ve piyasa değeri 485 bin lira olan 225 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, 4 bin 600 adet 150 gram krema, 2 bin 799 adet 90 gram balık konservesi, 552 adet 200 gram et konservesi ve 413 kilogram hayvansal yağ bulundu.
Kargo alıcı bilgilerini eksik girdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
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