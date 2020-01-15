Mardin İl Jandarma Komutanlığının takibi sonucu Nusaybin ilçesinde kaçakçıklara operasyon yapıldı.

Operasyonda, kaçak yollardan Türkiye'ye getirilen ve piyasa değeri 485 bin lira olan 225 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, 4 bin 600 adet 150 gram krema, 2 bin 799 adet 90 gram balık konservesi, 552 adet 200 gram et konservesi ve 413 kilogram hayvansal yağ bulundu.

Kargo alıcı bilgilerini eksik girdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber