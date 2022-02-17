Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde heykel başı, taş ve metal objeler ile sikke ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda sanayi sitesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 taş heykel başı, 3 taş obje, 77 metal obje ve 43 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Karabük Tarihi Eser
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