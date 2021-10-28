Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te düzenlenen operasyonda 67 tarihi obje ve 6 sikke ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İstihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde şüphelileri belirleyen ekipler, Cumayanı Sanayi Sitesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi.
Operasyonda, 67 tarihi obje, 6 sikke, 2 tepsi ve heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A., R.D. ve M.P'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Karabük Tarihi Eser
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