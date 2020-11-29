Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.
Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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