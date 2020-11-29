Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.